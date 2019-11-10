Поиск людей, слежка за детьми и проверка на мошенничество: детективы Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле сфера представлена слабо - в интернете можно найти всего несколько имен детективов или названий фирм. Представители этого бизнеса связывают невысокую конкуренцию с низким спросом из-за провинциальности города.

В сфере в Нижнем Тагиле конкуренция невысока, так как заказов не много, поэтому детективные услуги предлагаются часто как дополнительные. В городах-миллионниках, как Екатеринбург, высока,рассказывает частный детектив Сергей Чухарев.

Зачастую частными детективами становятся не только опытные юристы, но и работники правоохранительных органов. Бывшие следователи или полицейские, переходя со службы государству в частную фирму, предпочитают работать в этом же направлении: оказывают охранные или детективные услуги.

Идут работать в основном из правоохранительных органов, так как по сути это та же работа. У меня - отдельный случай. Я детектив во 2-м поколении. Ещё в 1994 получил лицензию мой отец Чухарев Владимир Афанасьевич, ранее он работал следователем по особо важным делам Прокуратуры СССР, а также в прокуратуре Нижнего Тагила. Позднее начал привлекать меня в качестве помощника,делится детектив.

Расчёт стоимости услуг зачастую осуществляется только после обстоятельный беседы с клиентом. В итоговую цену входят как расходы на доступ к базам данных и транспортные издержки, так и гонорар самого сыщика.

Среди клиентов детективных агентств как частные лица, так и юридические. Фирмы проверяют партнёров на кредитоспособность или наличие каких-либо проблем, персонал - на благонадежность, а поставщиков - на причастность к мошенническим схемам.

Фото: ТПП РФ

В основном, детективные агентства занимаются экономической безопасностью, проверкой деловой репутации того или иного контрагента для бизнеса, какими-то кредитными историями, какими-то историями, связанными с теми процессами, по которым предприниматели не могут обратиться в правоохранительные органы, рассказывает вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев.

Используя методику “Тайный покупатель”, мы выявляем те случаи, когда нам предлагают откат. Мы выявляем те компании, которые в своей деятельности используют незаконные способы мотивации,приводит пример президент детективной компании Олег Зимин.

Фото: ТПП РФ

Частные лица идут к сыщикам с самыми разными просьбами, когда не могут решить свои проблемы самостоятельно. В последнее время чаще стали обращаться родители по сбору информации круга общения детей, рассказывает тагильский детектив. А также среди распространенных услуг - розыск родственника, розыск должника и сбор информации о его кредитоспособности. Реже обращаются по уголовным делам, говорит Чухарев.

Принцип моей работы - 100% конфиденциальность. Поэтому о заказах не распространяюсь. Но об одном расскажу, так как думаю, заказчик будет не против. Обратился ко мне мужчина - найти могилу умершего в 70-х отца, причем умер он в другом областном городе, но даже какое кладбище - мужчина не помнит, так как был тогда маленький на похоронах. Я поехал туда без 100% уверенности, что найду, информации было мало и было это давно. В итоге удалось установить кладбище, но архивы сгорели вместе со сторожкой. В итоге найти удалось. Рассказываю также про этот случай потому, что обращаются к частным детективам с разными проблемами. Некоторые люди, не зная куда пойти, - идут к нам. А дальше - если детектив квалифицированный, он или возьмётся, или подскажет куда обратиться.

Несколько лет назад в России стали продумывать меры поддержки профессионалов частного сыска. Среди продумываемых мер - упрощение получения лицензии и допуск на рынок юридических лиц, а не только индивидуальных предпринимателей.

Фото: ТПП РФ

Надо как раз упростить. Само получение лицензии. А возможно передать всё это саморегулируемым организациям. Когда саморегулируемая организация в рамках закона регулирует процессы, которые происходят в профессиональном сообществе, кто соответствует, а кто нет. А надзорные органы, органы контроля могут проверить всегда,считает вице-президент Торгово-промышленной палаты Максим Фатеев.

В пользу профессиональных объединений выступают и сами детективы, поскольку такое партнерство не только упрощает работу сыщика, но и делает услугу более доступной для клиента.

Я состою в Международном Объединении Детективов (МОД), штаб-квартира располагается в Санкт-Петербурге. В МОД состоят сотни детективов по России, Ближнему и Дальнему зарубежью. Плюсом считаю, что всегда в любых вопросах можно посоветоваться с детективами МОД. А также, при обращении к тебе клиента для сбора той или иной информации в другом городе, не обязательно теперь ехать туда в командировку, а можно обратиться к коллеге из того города. Этот вариант и для клиента менее затратным будет,уверен тагильский сыщик Сергей Чухарев.