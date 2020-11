Дебиторскую задолженность обанкротившегося НТКРЗ выставили на продажу

Имущество обанкротившегося «Нижнетагильского котельно-радиаторного завода» выставлено на продажу. Речь идет о дебиторской задолженности, которую планируют реализовать за 129,9 миллиона рублей.

Согласно решению собрания кредиторов реализация дебиторской задолженности начнется 10 ноября. До 12 ноября имущество должно быть реализовано по минимальной стоимости в 100% от начальной цены. Если за это время покупатель не найдется, то в период с 13 по 15 ноября имущество попробуют реализовать за 80% от начальной стоимости — за 103,9 миллиона рублей. Далее стоимость дебиторской задолженности продолжит снижаться. Если до 21 ноября имущество не будет реализовано, то его цена составит 0,1% от начальной — 129,9 тысячи рублей. Напомним, в 2018 году в Арбитражный суд поступило несколько заявлений о признании НТКРЗ банкротом. Тогда же предприятие выставило на продажу здание общежития стоимостью девять миллионов рублей и детский сад за 18,3 миллиона рублей. Последний выкупила администрация Нижнего Тагила. По данным на июль 2019 года задолженность предприятия составила 2,5 миллиарда рублей. 17 марта 2020 года НТКРЗ признан банкротом. Анализ финансового состояния показал, что восстановить платежеспособность завода невозможно.

