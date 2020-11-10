Дебиторскую задолженность обанкротившегося НТКРЗ выставили на продажу

Согласно решению собрания кредиторов реализация дебиторской задолженности начнется 10 ноября. До 12 ноября имущество должно быть реализовано по минимальной стоимости в 100% от начальной цены. Если за это время покупатель не найдется, то в период с 13 по 15 ноября имущество попробуют реализовать за 80% от начальной стоимости — за 103,9 миллиона рублей. Далее стоимость дебиторской задолженности продолжит снижаться. Если до 21 ноября имущество не будет реализовано, то его цена составит 0,1% от начальной — 129,9 тысячи рублей.