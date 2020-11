Свердловские власти в 2021 году потратят почти 13 млрд рублей на чиновников и судей

В 2021 году свердловские власти планируют потратить 12,9 миллиардов рублей по статье «Общегосударственные расходы». В нее входят расходы на чиновников, правительство, судей, выборы и иные политические вопросы. Такие данные указаны в проекте бюджета на 2021–2023 годы.

По данной статье в 2022 году расходы будут сокращены до 8,4 миллиарда рублей, а в 2023 увеличатся до 9,6 миллиарда рублей. На губернатора Свердловской области запланировано семь миллионов расходов, а работа председателя Законодательного собрания обойдется бюджету в 7,5 миллиона рублей. На депутатов ЗакСо расходы также возрастут со 126 миллионов до 136,5 миллиона рублей. Содержание судебной системы обойдется в 748,5 миллиона рублей. На проведение выборов и референдумов предусмотрено 344,5 миллиона рублей. На 2021 год запланировано две большие компании: по выборам депутатов Госдумы и депутатов Заксобрания региона. На работу депутатов Госдумы заложено и их помощников в 2021 году предусмотрено 56 миллионов рублей. Эта сумма не изменилась, она была такой же в 2020 году. Доходы казны на 2021 год планируются в размере 259,1 миллиарда рублей, а расходы — на 299,7 миллиардов рублей. Напомним, согласно проекту бюджета на социальную сферу планируется потратить 200,4 миллиарда рублей, 26,2 миллиарда из них — на здравоохранение. Главная причина снижения доходов — коронавирус. На данный момент основные источники доходов рассматриваются в пределах 2019 года. Кроме того, регион готовится к Универсиаде-2023 и 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Правительство Свердловской области приняло проект бюджета региона на 2021 год

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter