Минфин Свердловской области планирует разместить еще один облигационный заем. На этот раз сумма составит восемь миллиардов рублей. Согласно проекту решения министерства, размещение планируется 18 ноября на Московской бирже.

Срок размещения ценных бумаг составит семь лет. Номинальная стоимость каждой из облигаций составляет одну тысячу рублей. Заем разместит «Газпромбанк». Ранее Минфин планировал разместить заем на 28 миллиардов рублей, чтобы покрыть дефицит бюджета и выплатить ранее накопленные долги. В сентябре, октябре и ноябре ведомство пыталось найти банки, которые готовы выдать три займа на 36, 14 и два миллиарда рублей по ставке 5,25% годовых. Однако ни один из банков на аукцион не заявился.

