В Екатеринбурге МУГИСО вновь продает заброшенную больницу в Зеленой роще

Напомним, бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Козицын изъявляли желание восстановить здание. По предварительным оценкам, стоимость реконструкции обойдется примерно в 2,5 миллиарда рублей. В августе «Архстройинвест» обследовала здание и пришла к выводу, что оно имеет много дефектов, например, что перекрытия и входы в подвал, а также иные части здания находятся в аварийном состоянии.