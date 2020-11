В Екатеринбурге МУГИСО вновь продает заброшенную больницу в Зеленой роще

Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) выставило на торги заброшенное здание больницы с земельным участком в Зеленой роще, сообщается на официальном сайте МУГИСО.

Начальная стоимость лота составляет 62,7 миллиона рублей. Здание самой больницы оценивается в 1,2 рубля. В описании сообщается, что здание находится в стадии разрушения. Площадь застройки составляет более 5,2 тысячи квадратных метров, а участка под ней — около 26,8 тысячи квадратных метров. Землю разрешается использовать под здание больницы. Покупатель должен будет в течение семи лет с момента подписания договора провести работы, касающиеся сохранения объекта культурного наследия. Заявки от потенциальных покупателей принимаются до 3 декабря. Напомним, бизнесмены Игорь Алтушкин и Андрей Козицын изъявляли желание восстановить здание. По предварительным оценкам, стоимость реконструкции обойдется примерно в 2,5 миллиарда рублей. В августе «Архстройинвест» обследовала здание и пришла к выводу, что оно имеет много дефектов, например, что перекрытия и входы в подвал, а также иные части здания находятся в аварийном состоянии.

