«Рефтинская» птицефабрика на Урале получит 210 млн для спасения от банкротства

Сама птицефабрика в нынешнем виде была создана в 2011 году. Тогда «Птицефабрика „Рефтинская“» из государственного унитарного предприятия была преобразована в ОАО. Основными видами ее деятельности стали разведение сельскохозяйственной птицы, производство мяса и морепродуктов, а также выращивание различных культур. Птицефабрика занимает лидерскую позицию по производству бройлерного мяса в Свердловской области.