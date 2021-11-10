«Рефтинская» птицефабрика на Урале получит 210 млн для спасения от банкротства

Субсидия выделяется с целью предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности. Такая информация содержится в проекте поправок в программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации госимущества.
В сентябре 2021 года, правительство региона планировало получить доход с продажи фабрики. Она была выставлена за 2,5 миллиона рублей, но ни одной заявки на покупку не поступило. На данный момент обсуждается судьба «Рефтинской», пишет Znak со ссылкой на собственный источник.
Сама птицефабрика в нынешнем виде была создана в 2011 году. Тогда «Птицефабрика „Рефтинская“» из государственного унитарного предприятия была преобразована в ОАО. Основными видами ее деятельности стали разведение сельскохозяйственной птицы, производство мяса и морепродуктов, а также выращивание различных культур. Птицефабрика занимает лидерскую позицию по производству бройлерного мяса в Свердловской области.