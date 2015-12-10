Евросоюз надеется, что Россия спишет Украине 20% долга

Евросоюз предложил России списать Украине пятую часть трехмиллиардного долга в качестве «жеста доброй воли».

Мы надеемся, что Россия продемонстрирует добрую волю и поддержит нашего общего соседа заявил глава представительства Евросоюза в Москве Вигаудас Ушацкас.

Он отметил, что долги, конечно, нужно платить, но, «будучи хорошими друзьями, их нужно списывать».

Мы согласились списать 20%. И я думаю, что было бы проявлением доброй воли со стороны России пойти по тому же пути, что и ЕС, и США приводит слова Ушацкаса Интерфакс.

Напомним, в конце 2013 года Россия пообещала Украине в кредит 15 миллиардов долларов, чтобы спасти соседей от кризиса, и даже успела до переворота перечислить три миллиарда.

9 декабря глава Минфина РФ Антон Силуанов доложил Путину, что США и ЕС отказались предоставить Москве гарантии по долгу Украины. Если Киев не вернет долг до 20 декабря, то другого выхода кроме как подавать в суд, не будет.