Уральский арт-рынок не обрел инвестпривлекательность

Около 150 экспонентов и широкая география: от Москвы и Санкт-Петербурга до Новосибирска, - рассказывает о выставке ведущий менеджер проекта Галина Рушенцева. - Среди участников - до десятка галерей, остальные - художники, которые выставляются самостоятельно.

Расклад, когда автор вынужден сам заниматься реализацией своих шедевров, - свидетельство неразвитости рынка и непрофессионализма его игроков. О том, какие из художников маркетологи, можно судить по ценникам с пятью нулями, которые скорее характеризуют самомнение, нежели соотносятся с рыночными реалиями.

Надеемся на настоящих покупателей, хватит нам друг у друга «отовариваться», - поделилась планами одна из участниц выставки. - Здесь рядом отель для иностранцев - пусть покупают…

Третий «Арт» поменял площадку: из спорткомплекса переехал в бизнес-центр, с окраины - в деловой центр города, с бесплатного формата перешел на вход по билетам. Переезд сопровождался «чисткой»: если раньше художники делили выставочное пространство с продавцами ширпотреба, то нынче захватили «поле» целиком.

Картинам не место рядом с колбасой, - считает Валерий Суворов, гендиректор аукционного дома. - Нельзя, чтобы запахи перебивали дух искусства.

Жанровое разнообразие ориентируется на второе, ключевое слово в титуле мероприятия. Наиболее удачно продается, по мнению экспонентов, классическая, реалистическая живопись в богатых рамах: пейзажами и натюрмортами занята примерно половина выставочной площади. Около четверти отдано современному искусству, оставшееся место - декоративно-прикладному, которое в преддверии праздников и с учетом отнюдь не заоблачной цены, надо думать, имеет все шансы на успех. В отличие от пусть качественных, но не соответствующих покупательной способности населения произведений живописи.

Арт-рынок в ауте, - свидетельствует искусствовед Игорь Полушкин. - И в Москве ничего не продается, а уж что в провинции, даже страшно представить. Помимо социально-экономических, на ситуацию влияют несколько факторов. Увы, ушла мода на коллекционирование, достигшая пика в 2008-м: бывшие статусными выставки частных коллекций больше не устраиваются. Кроме того, живопись так и не приобрела инвестиционной привлекательности в силу сомнительной ликвидности: купив по рыночной цене произведение, вы не сможете оперативно его реализовать без потерь.

По мнению галериста Ильи Ромашенкова, сейчас не очень-то выгодно создавать, выставлять и продавать подлинные и высококачественные авторские работы:

Доходнее и проще продавать постеры или дешевые копии с китайских фабрик картин. Оптовая цена - 20-60 долларов, перепродать серийную копию можно в десять раз дороже. Характерно, что сейчас растет спрос на самый экономичный товар - постеры, люди не желают платить серьезные деньги за серьезную живопись констатирует эксперт.

Между тем серьезные произведения на выставке есть, например, пейзажи, которым явно предшествовала тяжелая работа на пленере. В секции современного искусства привлекают внимание работы Любови Маковской из Сургута, написанные… нефтью, - редкий пример профессионального рыночного подхода к живописному товару.

Я представитель частного бизнеса, и маркетинговое продвижение Маковской склонен считать проявлением социальной ответственности бизнеса, - признается Александр Голиков, управляющий партнер группы компаний. - Для этого мы выстроили классический треугольник, где одна сторона - частный бизнес, вторая - способный дать объективную и профессиональную оценку галерист, а третья - собственно творец.

На старте продаж большинство участников предпочитают сохранять оптимизм, уповая на самобытность уральских живописцев.