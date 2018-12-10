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949 тысяч рублей потратит на охранников горбольница №4 в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Doctor 1228629 1920

949 тысяч рублей потратит на охранников горбольница №4 в Нижнем Тагиле

Сегодня, 14:19ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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