949 тысяч рублей потратит на охранников горбольница №4 в Нижнем Тагиле
949 тысяч рублей выделено на охрану в зданиях горбольницы и поликлиники №4 на Тагилстрое в Нижнем Тагиле.
ГБУЗ Свердловской области «Городская больница №4 Нижний Тагил» заплатит 949 тысяч рублей за обеспечение безопасности в зданиях, расположенных по адресам ул. Солнечная,1 (главный и терапевтический корпуса, КПП) и ул. Металлургов, 2б (поликлиника).
Согласно техническому заданию, безопасность в здании поликлиники и на КПП должна оказываться 24 часа в сутки, главный и терапевтический корпуса должны охраняться 12 часов в сутки – в ночное время. Договор будет заключен на период с 1 января по 30 мая 2019 года.
Подрядчик должен обеспечить охрану порядка и сохранность имущества медучреждения, а также пресекать возможные террористические акты на территории учреждений.
Подрядчик должен иметь лицензию на осуществление охранной деятельности.
Исполнитель будет определен 20 декабря путем открытого электронного аукциона на сайте госзакупок.
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