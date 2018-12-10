Свердловская область не вошла в 40 лучших субъектов РФ по сбору налогов

40 лучших городов и регионов по сбору налогов с населения получат гранты за увеличение экономпотенциала России. Общая сумма поощрения составляет 19,96 млрд руб.

Таким образом, одну из лидирующих позиций по сумме собранных налогов заняла Белгородская область. Размер гранта от правительства РФ для нее составил 990 846 тыс. руб. Москве выделено 862 699 тыс. руб., Ленинградской области – 842 764 тыс. руб., Севастополю – 732 744 тыс. руб., Ямало-Ненецкому автономному округу – 767 719 тыс. руб.