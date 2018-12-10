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Свердловская область не вошла в 40 лучших субъектов РФ по сбору налогов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Свердловская область не вошла в 40 лучших субъектов РФ по сбору налогов

Сегодня, 19:20ЭкономикаФото: pixabay.com
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