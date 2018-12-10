Запрет на продажу непищевых спиртов дешевле алкоголя введен в России
Сегодня, 20:26ЭкономикаФото: pixabay.com
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В России запретили продажу непищевых жидкостей, содержащих спирт, по стоимости дешевле алкогольных напитков, которые являются пищевыми. Постановление подписал 10 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Премьер-министр обосновал свое решение тем, что в России возникает множество проблем из-за употребления людьми непищевых жидкостей, содержащих спирт. Он подчеркнул, что многочисленные отравления происходят из-за доступности непищевых жидкостей по ценовой категории. Таким образом, данное решение, по словам Медведева, только «выбивает экономическую основу из подобного рода торговли».
Помимо этого, запрещена продажа непищевых жидкостей, которые содержат спирт, на предприятиях общественного питания, информирует ТАСС.
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