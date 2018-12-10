Запрет на продажу непищевых спиртов дешевле алкоголя введен в России

Премьер-министр обосновал свое решение тем, что в России возникает множество проблем из-за употребления людьми непищевых жидкостей, содержащих спирт. Он подчеркнул, что многочисленные отравления происходят из-за доступности непищевых жидкостей по ценовой категории. Таким образом, данное решение, по словам Медведева, только «выбивает экономическую основу из подобного рода торговли».