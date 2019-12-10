В Нижнем Тагиле баня на улице Ильича продана за 11 миллионов рублей
Сегодня, 18:40ЭкономикаФото: google.ru/maps
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Мэрия Нижнего Тагила продала здание банно-прачечного комплекса на улице Ильича за 11 млн рублей. Начальная цена лота составляла 7 млн рублей, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Баня была включена в план приватизации в 2016 году и выставлялась на торги несколько раз, однако желающих ее купить не было. Каждый раз мэрия снижала начальную цену лота, таким образом стоимость комплекса упала с 20 до 7 млн рублей.
9 декабря прошел очередной аукцион. На торги заявились ООО «Дорожник» и три индивидуальных предпринимателя. Лучшую цену — 10,9 млн рублей — предложила Елена Смирнова, которая занимается розничной торговлей мужской, детской и женской одеждой.
У банного комплекса есть обременение — в течение пяти лет его владелец обязан сохранять профиль заведения, а также содержать помещения в безопасном для посетителей состоянии.
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