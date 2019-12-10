В День борьбы с коррупцией в ТПП прошла интерактивная всероссийская акция

С ТПП ежегодно в этот день проходят различные мероприятия. В этом году в ходе обсуждения проблемы коррупции предприниматели ответили на вопрос: что необходимо предпринять государству, чтобы победить коррупцию?

Основными решениями проблемы коррупции назывались ужесточение ответственности за коррупционные преступления, сменяемость и ротация власти и прозрачность законов. С 2016 года предприниматели могут приять участие в проекте «Бизнес Барометр Коррупции», в рамках которого анонимно пройти опрос.

Как рассказала вице-президент ТПП Елена Дыбова, количество бизнесменов, систематически сталкивающихся с коррупцией, выросло на 5%.

По статистике Трансперенси Интернешнл, Россия находится на 138 месте в рейтинге восприятия коррупции.

Зампреседателя ГД РФ Сергей Неверов, рассказал, что число уголовных дел по взяткам растет. Это влияет на коррупционеров, они боятся брать взятки, однако появляются новые формы взяточничества.

Президент ТПП Сергей Катырин пояснил, что 70% коррупционных нарушений — это нарушения в сфере госзаказа.

Сейчас идёт активная работа над пакетом законов, которые будут посвящены защите инвестиций, такой достаточно революционный шаг пытается сделать государство, государственная дума, наши предложения которые мы формулируем, во многом перекликаются с тем, что перед нами ставит бизнес как проблему в этих вопросах, сказал Катырин.