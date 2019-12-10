В России приняли закон об отмене банковского роуминга

Рабочая карта тагильского градоначальника

Бьёт — значит, терпишь. Кто поможет жертвам домашнего насилия в Нижнем Тагиле?

«Чтобы проводить митинги, надо иметь чёткое представление о проблеме»

В 2019 году Центральную библиотеку Тагила посетили почти 100 тысяч человек. Зачем?

Масштабный опрос с предсказуемым результатом: «Как в Нижнем Тагиле выбирают аптеку?»