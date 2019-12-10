В России приняли закон об отмене банковского роуминга

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Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене комиссии за межрегиональные переводы внутри одного банка, пишет ТАСС.
Сейчас некоторые банки взимают при переводе средств между счетами в филиалах из разных регионов страны повышенные комиссионные.
Закон избавит россиян от банковского роуминга. Об этом ранее заявлял Дмитрий Медведев. Банки обязаны изменить правила через 180 дней с момента публикации закона.
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