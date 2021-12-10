«Магнит» задолжал «Рифею» 2,8 млн за вывоз мусора в Свердловской области

Это обычная юридическая практика. Взыскивается задолженность по оплате за коммунальную услугу. До подачи этого иска в отношении АО «Тандер» выносилось несколько судебных приказов, но ответчик не согласился. Поэтому региональный оператор был вынужден обратиться в Арбитражный суд в общем порядке, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Компании «Рифей».