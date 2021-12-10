«Магнит» задолжал «Рифею» 2,8 млн за вывоз мусора в Свердловской области

«Магнит» задолжал «Рифею» 2,8 млн за вывоз мусора в Свердловской области
«Магнит» задолжал «Рифею» 2,8 млн за вывоз мусора в Свердловской области
Сегодня, 12:56ЭкономикаФото: 1MI
Сеть магазинов «Магнит» на Урале задолжала 2,8 миллиона рублей «Рифею» за коммунальные услуги. Региональный оператор обратился в Арбитражный суд Свердловской области.

Производство по делу ООО «Компания «Рифей» к АО «ТАНДЕР» возбуждено 30 ноября, заседание назначено на 17 января 2022 года.

Это обычная юридическая практика. Взыскивается задолженность по оплате за коммунальную услугу. До подачи этого иска в отношении АО «Тандер» выносилось несколько судебных приказов, но ответчик не согласился. Поэтому региональный оператор был вынужден обратиться в Арбитражный суд в общем порядке, рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе «Компании «Рифей».

Еще одним неплательщиком по счетам за устранение несанкционированных свалок является администрация Горноуральского городского округа.

Напомним, администрация ГГО не смогла обжаловать в Апелляционном суде решение о взыскании 18 миллионов рублей. Региональный оператор «Компания «Рифей» вывез мусор с площади более 11 тысяч квадратных метров.

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