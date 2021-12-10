Тагильский «Уралхимпласт — ХА» не смог оспорить решение по иску к брянской компании

Тагильский «Уралхимпласт — ХА» не смог оспорить решение по иску к брянской компании
Тагильский «Уралхимпласт — ХА» не смог оспорить решение по иску к брянской компании
Сегодня, 13:31ЭкономикаФото: 1MI
Без изменения оставлено решение Арбитражного суда Свердловской области по иску тагильского «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» к компании «ПромМетПоставка» из Брянска.

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 14 сентября 2021 года по делу оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, сказано в решении 17 апелляционного арбитражного суда.

ООО «Уралхимпласт — Хюттенес Альбертус» может подать апелляцию в кассационный суд в течение двух месяцев.

Напомним, тагильский ООО «Уралхимпласт — ХА» остался должен 319 тысяч компании из Брянска «ПромМетПоставка». Предприятие подало иск за оплату поставки материалов и получила встречный иск за некачественный товар. Судебные тяжбы продолжаются уже почти 1,5 года.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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