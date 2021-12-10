Напомним, тагильский ООО «Уралхимпласт — ХА» остался должен 319 тысяч компании из Брянска «ПромМетПоставка». Предприятие подало иск за оплату поставки материалов и получила встречный иск за некачественный товар. Судебные тяжбы продолжаются уже почти 1,5 года.