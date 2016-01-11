Более трети компаний планируют поднять зарплаты в 2016 году

На прибавку в первую очередь могут рассчитывать работники высокотехнологических секторов экономики и «эффективные сотрудники», непосредственно влияющие на прибыль компании. Как сообщила «РГ» руководитель проекта «Банк данных заработных плат» портала HeadHunter Наталья Данина, примерно 35-40 процентов российских компаний пересмотрят зарплату сотрудников.

Индексация составит примерно 7-8 процентов.

Это, конечно, не компенсирует реальное падение доходов, но лучше, чем ничего сказала эксперт.

И добавила: на большее повышение пойдут лишь компании, которые не испытывают давление падения в экономике. Это преимущественно те, кто работает на экспорт и кого не коснулись политические ограничения.

Повышение скорее всего коснется топливно-энергетического сектора, получающего выручку в валюте, высокотехнологичных кластеров, уточнил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов. Кроме того, зарплата может вырасти у работников сельского хозяйства, где наблюдается рост производства, у бюджетников (врачей, учителей, соцработников), поскольку указы президента о существенном повышении зарплаты для них к 2018 году никто не отменял.

Возможен небольшой рост на уровне 3-5 процентов в годовом номинальном выражении для новых сотрудников, а по ряду позиций возможны и более высокие показатели, в основном это касается дефицитных специалистов, считает руководитель направления исследований рекрутингового портала Superjob.ru Павел Лебедев.

Также на общем фоне более стабильно ощущают себя ИТ-компании, добавляет эксперт HeadHunter. А вот в автобизнесе и логистических компаниях настроения не самые позитивные: примерно 40 процентов из опрошенных в конце ушедшего года порталом компаний этой сферы сказали, что ощущают себя хуже, чем в начале года.

Однако такого падения реального дохода, как в 2015 году (на уровне 10 процентов), в этом уже не повторится, уверен Сафонов. Если снижение и произойдет (не зарплаты как таковой, а ее «покупательской способности»), то не больше 2-3 процентов, прогнозирует эксперт.