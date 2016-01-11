Самый точный прогнозист ждет разворота курса рубля в 2016 году

После того как рубль упал на 20 процентов в прошлом году и достиг рекордного минимума на прошлой неделе, худшее для российской валюты позади, говорит Дмитрий Петров из Nomura International Plc. Аналитик, который вместе со своей командой занимает первое место в рейтинге 34 прогнозистов, составляемом агентством Блумберг, по итогам четырех последних кварталов, ожидает, что рубль укрепится до 67 за доллар в течение трех месяцев с 74,7475 в пятницу и до 65 к концу года. Согласно консенсус-прогнозу, курс будет составлять 69 рублей за доллар в течение большей части 2016 года.

Мы полагаем, что приближаемся ко дну в паре доллар-рубль, и склонны рассмотреть возможность покупки рубля в ближайшие недели, - сказал Петров из Лондона. - Если у вас есть необходимость добавить рисковые активы в свой портфель, и вы готовы переварить волатильность, это очень привлекательная возможность в 2016 году.

Петров прогнозирует, что восстановлению рубля будут способствовать внутрироссийские факторы и потенциальный приток средств в дешевые местные активы, в то время как стремление населения конвертировать накопления в доллары ослабевает. Другие аналитики рынка, включая Barclays Plc, говорят, что перспективы рубля туманны, поскольку экономика находится в рецессии, нефть колеблется у минимальных уровней почти за 12 лет, а рост Китая, крупнейшего торгового партнера РФ, замедляется. Около 50 процентов доходов РФ обеспечивают продажи нефти и газа.

Barclays понизил прогноз по курсу рубля на первый квартал до 76 за доллар с 71, ожидая, что высокий объем рублевой ликвидности, низкие цены на нефть и слабые экономические результаты будут оказывать давление на российскую валюту, говорится в обзоре банка, опубликованном 6 января, накануне падения Brent до минимума с 2004 года в $32,16 за баррель. Банк ожидает, что курс снизится до 78 рублей за доллар к концу года.

Петров прогнозирует курс в 67-70 рублей за доллар в первом квартале, основываясь на предположении, что нефть будет стабильна на уровне $35-40 за баррель. С тех пор как санкции спровоцировали уход иностранных инвесторов из России, внутренние игроки оказывают большее влияние на рубль, говорит аналитик. Необходимость для компаний накапливать доллары снизилась, поскольку выплаты по внешнему долгу составляют менее половины от $30 миллиардов, погашенных в 2015 году.

По мере того как россияне движутся в сторону национальной валюты, иностранные инвесторы могут также увеличить вложения в рублевые активы, говорит Петров. Bank of America Corp. рекомендовал покупать рублевые облигации в обзоре для клиентов от 7 января, а в декабре говорил, что сейчас «хорошее время» для покупки российских акций.