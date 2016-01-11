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Самый точный прогнозист ждет разворота курса рубля в 2016 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Самый точный прогнозист ждет разворота курса рубля в 2016 году

11 января 2016, 10:15ЭкономикаMaurice
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