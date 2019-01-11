389 млн рублей выделено на ремонт участка в 11 км на трассе под Нижним Тагилом

С каждым годом в России увеличивается число автомобилей, что приводит к загруженности дорожного движения. Задачей региональных органов власти является контроль над ситуацией на дорогах, чтобы она не стала критической. Как организовывается движение для жителей региона? Какие законы и нововведения ждут свердловчан?