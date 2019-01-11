389 млн рублей выделено на ремонт участка в 11 км на трассе под Нижним Тагилом
389 млн рублей выделено на ремонт участка трассы Екатеринбург-Нижний Тагил-Серов.
Департамент госзакупок Свердловской области ищет подрядчика на ремонт участка автодороги Екатеринбург-Серов-Нижний Тагил. Необходимо отремонтировать часть трассы близ Нижнего Тагила (140-151 км). Работы будут проведены в рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года».
Подрядчик должен подготовить территорию для строительных работ, выполнить мероприятия по возмещению вреда, приносимого водным ресурсам в процессе строительства и ремонта автомагистрали, оформить документы на временно занимаемые земельные участки на период ремонта. Работы должны быть проведены до 20 октября 2020 года.
Исполнитель будет определен путем открытого электронного аукциона на сайте госзакупок 21 января 2019 года.
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