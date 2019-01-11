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389 млн рублей выделено на ремонт участка в 11 км на трассе под Нижним Тагилом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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389 млн рублей выделено на ремонт участка в 11 км на трассе под Нижним Тагилом

Сегодня, 10:29ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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