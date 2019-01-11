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От образования до экологии: на что потратят 12,9 млрд в Нижнем Тагиле в 2019 году?
Сюжеты:
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От образования до экологии: на что потратят 12,9 млрд в Нижнем Тагиле в 2019 году?

Сегодня, 13:42ЭкономикаЮлия СтепановаФото: TagilCity.ru
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