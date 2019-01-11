От образования до экологии: на что потратят 12,9 млрд в Нижнем Тагиле в 2019 году?

Бюджет Нижнего Тагила на 2019 год был принят 26 декабря 2018 года. Специалисты отмечали, что это один из самых качественных финансовых документов города за многие годы.

Что касается параметров, то доходная часть бюджета Нижнего Тагила на 2019 год составляет 11 млрд 685 млн рублей, расходы в будущем году запланированы в размере 12 млрд 9 млн рублей.

1 Дефицит сокращается: бюджет Нижнего Тагила на 2019 г. утвержден в размере 11,658 млрд Фото Доходная часть бюджета Нижнего Тагила на 2019 год составляет 11,685 миллиардов рублей, расходы в будущем году запланированы в размере 12,009 миллиарда рублей.

При этом доходная часть на 2019 год сформировалась из налоговых и неналоговых доходов (4 млрд 454 млн 839 тысяч 200 рублей), безвозмездных поступлений - субвенций, субсидий и междбюджетных трансфертов (7 млрд 203 млн 326 тысяч 500 рублей).

Расходная часть подразумевает направляемые из бюджета денежные средства на решение основных задач в разных сферах жизни города - от образования и национальной экономики до экологии и социальной политики. Куда будут направлены бюджетные средства? Какая из сфера имеет наибольший объём финансирования в Нижнем Тагиле? Обо всём по порядку.

1 место. Образование: безопасность, расширение мест и материальная база Сфере образования в Нижнем Тагиле выделено наибольшее количество ассигнований. На 2019 год утверждено 6 миллиардов 696 миллионов 596 тысяч 900 рублей. Финансирование покрывает исполнение шести десятков программ и подпрограмм, рассчитанных не только на 2019 год, но и на ближайшие пять лет и затрагивающих развитие как дошкольного, так и общего образования.

Средства направят на укрепление материально-технической базы (20 млн 464 тысяч рублей), на строительство и проведение ремонтов инженерных техсистем (19 млн 122 тысяч рублей), на создание безопасных условий в муниципальных учреждениях (14 млн 954 тысячи рублей), формирование дополнительных мест в детских садах (26 млн 950 тысяч рублей).

Помимо этого, 1 млн 300 тыс рублей выделены на комплексную программу «Уральская инженерная школа». Ещё 1 млн 100 тыс рублей направят на информатизацию и виртуализацию системы образования. 265 млн 291 тысяча рублей предусмотрена на развитие отдыха и оздоровление детей.

2 место. Социальная политика: пенсия, соцподдержка и помощь молодым семьям Общая сумма бюджетных ассигнований по этой статье расходов составила 1 млрд 83 млн 255 тысяч рублей. В этой сфере средства в Нижнем Тагиле будут направлены на пенсионное обеспечение (55 млн 890 тысяч рублей), социальное обеспечение населения (945 млн 637 тысяч рублей) и на социальную поддержку жителей Нижнего Тагила в рамках программы до 2030 года (811 млн 237 тысяч рублей).

Финансирование также включает предоставление жилья молодым семьям (32 млн рублей) и социальной выплаты на приобретение жилья (15 млн рублей).

3 место. Национальная экономика: дороги, транспорт и сельское хозяйство Общая сумма финансирования в этом направлении – 1 млрд 78 млн 585 тыс рублей. Денежное обеспечение охватывает дорожное хозяйство (650 млн 712 тысяч рублей), ремонты дорог (567 млрд 832 млн 700 тысяч рублей), транспорт (233 млн 458 тысяч рублей) и другие вопросы в области экономики (148 млн 663 тысяч рублей).

4 место. ЖКХ: развитие, содержание и благоустройство объектов хозяйства Следующий по объёму финансирования пункт - ЖКХ. Ему выделены 1 млрд 27 млн 740 тысяч 500 рублей. Ассигнования направлены на жилищное хозяйство (77 млн 340 тыс рублей), переселение горожан из аварийных домов (52 млн 268 тысяч рублей), развитие и содержание муниципального жилищного фонда Нижнего Тагила (14 млн 315 тысяч рублей).

На коммунальное хозяйство в 2019 году предусмотрены 369 млн 200 тысяч рублей, на развитие и содержание объектов внешнего благоустройства на территории Нижнего Тагила 200 млн рублей. В целом на благоустройство выделены 424 млн 240 тысяч 700 рублей.

Кроме того, 36 млн 315 тысяч рублей будут потрачены на создание и содержание мест захоронения, организацию ритуальных услуг.

В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2017 - 2022 годы» предусмотрены в Нижнем Тагиле 196 млн 100 тысяч рублей. На благоустройство общественных территорий – 176 млн 100 тысяч рублей.

5 место. Физическая культура и спорт: материальная база, помощь клубам и капремонт Основная часть всех бюджетных ассигнований на физическую культуру и спорт в Нижнем Тагиле (общая сумма - 708 млн 282 тысяч 200 рублей) пойдёт на комплекс мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта в Нижнем Тагиле» - 683 млн 773 тысяч 700 рублей. Она включает вклад в развитие материально-технической базы (63 млн 192 тысяч рублей), капремонт и текущий ремонт учреждений (18 млн 783 тысяч рублей), внедрение и реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО (468 млн 900 тысяч рублей).

1 Бюджет на развитие спорта в Нижнем Тагиле может увеличиться на 200 миллионов рублей Фото В Нижнем Тагиле в 2019 году может увеличиться бюджет на спорт, обеспечение атлетов и спортивных учреждений. Запланированная на 2019 год сумма – 840,971 миллиона рублей – превышает прошлогодний показатель почти на 200 миллионов (639,013 миллиона рублей – 2018 год).

Помимо этого, 1 млн 800 тыс рублей предусмотрены на выплату материальных вознаграждений за высокие достижения в сфере спорта. 406 тысяч рублей пойдёт на поддержку учреждений, занимающихся по направлению адаптивной физической культуры. Помощь спортивным клубам по игровым видам спорта составит 6 млн 629 тысяч рублей.

6 место. Культура и кинематография: музеи, театры и библиотеки Общая сумма финансирования - 651 млн 634 тысяч 900 рублей. Основная часть - 643 млн 612 тысяч рублей - рассчитана на развитие культуры в Нижнем Тагиле до 2024 года. В неё вошли мероприятия по организации деятельности музеев, библиотек, учреждений культуры и искусства, театров, обеспечению материально-технической базы, осуществлению ремонтов.

Также средства рассчитаны на проведение мероприятий в сфере культуры и искусства, информатизацию библиотек, поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

На кинематографию и другие вопросы в области культуры предусмотрены 8 млн 22 тысячи рублей.

7 место. Общегосударственные вопросы: совершенствование муниципального управления Из 509 млн 865 тыс рублей, рассчитанных на общегосударственные вопросы, 208 млн 336 тысяч рублей предусмотрены на программу «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления». На судебную систему муниципалитетом выделено 94 тысячи рублей, на резервные фонды – 38 млн рублей.

В 2019 году почти 141 млн рублей предусмотрен на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций, и 160 млн рублей - на обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

8 место. Обслуживание государственного и муниципального долга: снижение уровня нагрузки На обслуживание государственного и муниципального долга выделены 124 млн 230 рублей. На сегодняшний день муниципальный долг составляет 1 млрд 070 млн рублей. Муниципалитет ведёт планомерную работу по снижению его уровня.

1 Муниципальный долг Нижнего Тагила сократился в июле на 200 млн рублей Фото В Нижнем Тагиле в июле 2018 года муниципальный долг снизился до уровня 1,07 миллиарда рублей. Специалисты мэрии продолжают сокращать объем долга.

9 место. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: защита населения от угроз Общая сумму ассигнований по этой статье составляет 70 млн 468 тысяч 800 рублей. При этом 65 млн 248 тысяч пойдут на защиту населения от ЧС природного и техногенного характера. Средства потратят на проведение ремонтных работ, а также покупку транспортных средств для нужд учреждений города.

1 млн 533 тысячи рублей предусмотрены на обеспечение технической готовности, функционирования и развития системы информирования и оповещения в местах массового скопления людей. 600 тысяч – выделены на обеспечение пожарной безопасности, ещё 500 тысяч рублей – на материальную поддержку деятельности добровольной пожарной охраны.

10 место. Здравоохранение: субсидии учреждениям, развитие материально-технической базы В Нижнем Тагиле 23 млн 866 тысяч рублей выделены на санаторно-оздоровительную помощь. При этом, 21 млн из этой суммы - предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям и оказание услуг муниципальным учреждениям.

Еще 2 млн 694 тысячи рублей предусмотрены на развитие материально-технической базы.

Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы «Социальная поддержка жителей города Нижний Тагил на 2019-2030 годы».

11 место. СМИ: обеспечение ТВ, радио и периодической печати 9 млн 360 тысяч рублей из бюджета Нижнего Тагила предусмотрены на обеспечение нужд в осуществлении телевизионного вещания по вопросам освещения деятельности органов власти. Ещё 13 млн 510 рублей предназначены для периодической печати и издательств, учреждённых органами местного самоуправления.

12 место. Охрана окружающей среды На охрану объектов растительного и животного мира и среды их обитания в бюджете Нижнего Тагила из общей суммы ассигнований (12 млн 161 тысяч рублей) предусмотрены 11 млн 661 тысяч рублей.

При этом 48 млн 100 тысяч рублей будут потрачены на получение специализированной информации о прогнозируемом уровне высокого загрязнения воздуха для регулирования вредных выбросов в атмосферный воздух в период НМУ.

9 млн 361 тысяч рублей предусмотрены на создание комфортных условия для тагильчан, проживающих в домах, не обеспеченных централизованным водоснабжением.

500 миллионов рублей направлены на экологический мониторинг окружающей среды и прочие, связанные с этими работами, расходы.