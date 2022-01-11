Имущество экс-супруги бывшего вице-спикера Госдумы продается на Урале за 114,6 млн

Напомним, процедура реализации имущества введена в отношении Валерия Язева в августе 2020 года. Иск о банкротстве рассматривался с 2018 года. Общая сумма долгов бывшего депутата превышала 1,6 миллиарда рублей. Также банкротом объявлена и Валентина Морозова. Она два года назад выступила поручителем по кредиту ООО «Ява строй», принадлежащей мужу. Иск был подан Сбербанком, когда компания не смогла расплатиться по кредитам, а потом и поручители.