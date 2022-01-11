Цена на новостройки снизилась за 2021 год в Нижнем Тагиле

Цена на новостройки снизилась за 2021 год в Нижнем Тагиле
Цена на новостройки снизилась за 2021 год в Нижнем Тагиле
Сегодня, 19:34ЭкономикаФото: 1MI
Анализ цен на недвижимость в крупных городах России за 2021 год показал, что Нижний Тагил вошел в список населенных пунктов, в которых снизилась стоимость на новостройки. Изучались 70 муниципалитетов с населением свыше 300 тысяч граждан.

Результаты портала «Мир квартир» гласят, что за минувший год цена новостройки возросла в среднем на 32%. Теперь стоимость квадратного метра насчитывает 93,6 тысячи рублей. Больше всего квартиры подорожали в Сочи: 296,6 тысячи за один «квадрат». Эксперты объяснили такой рост мораторием на новое строительство, объявленное на территории города.

В общем и целом квартира в России обойдется в 5,12 миллиона рублей. Меньше всего стоимость возросла в Хабаровске (+3,2%) и Нижнем Тагиле (+7,4%). В Екатеринбурге — 16,3%.

Результаты исследования гласят, что в новостройке средняя цена на квартиры увеличилась в 68 населенных пунктах из 70. Она снизилась только в двух городах: в Нижнем Тагиле (–6,2%) и Хабаровске (–4,2%).

Также отмечается, что Тагил входит в список городов, в которых средняя стоимость квартиры менее 3 миллионов. Всего таких муниципалитетов шесть, а год назад было девятнадцать.

Напомним, 6 января стало известно, что в минувшем 2021 году Нижний Тагил поднялся на 13 место по уровню жизни среди 75 городов с населением свыше 250 тысяч человек.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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