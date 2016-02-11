В Нижнем Тагиле у дорожных рабочих могут сократить рабочую неделю. Кто будет убирать дороги?

На вопросы журналиста ответил и.о. директора Сергей Викторович Шмаков:

Возник такой вопрос. Идёт обсуждение, но пока рабочие не переводятся на «четырехдневку». Ещё не ясно, к какому решению мы придём. Нет однозначного мнения по этому вопросу.

Сама эта ситуация возникла из-за снижения финансирования по содержанию. Ещё не все деньги утверждены, которые должны быть спланированы на этот год. Решение вопроса будет зависеть от того, какие будут выделены деньги, -- рассказал Сергей Викторович.

Под снижением финансирования подразумевается сокращение муниципального контракта на содержание.

Если решение будет принято не в пользу рабочих, то в случае обильного снегопада, подобного тому, что был в середине января, автомобилистов и пешеходов Нижнего Тагила ожидают серьёзные трудности на дорогах

В конце прошлого года в «Тагилдорстрое» была задержка по выплате зарплаты. Тогда работникам выдали лишь половину зарплаты за ноябрь, а остальную часть некоторое время не выплачивали. К счастью, тот кризис удалось преодолеть.