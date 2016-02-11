В Свердловской области продлили действие материнского капитала для многодетных семей

Для многодетных семей Свердловской области продлили действие маткапитала. Такие изменения были введены по инициативе губернатора области Евгения Куйвашева.

Программа начала действовать 4 года назад. Материальная поддержка гарантирована семьям, в которых родился или был усыновлен третий ребенок. В 2016 году количество средств областного маткапитала составила больше 121 тысячи рублей. Больше 182 тысяч получат матери, родившие за раз трех детей или более.

Данные средства используются для покупки жилья, его строительства, приобретения садовых и дачных участков, а также оплаты услуг медицины и образования. Также недавно были введены поправки о приобретении товаров, необходимых для жизни детей-инвалидов.