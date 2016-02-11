Впервые за 18 лет расходы жителей России превысили доходы

Расходы жителей России в прошлом году превысили доходы впервые за долгое время. Об этом сказано в данных Росстата. Такой ситуации не было уже 18 лет.

Расход средств жителей в нашей стране упал на 4% (ниже 72%). Многие сократили покупки различных товаров по сравнению с позапрошлым годом. Также увеличилось количество депозитов со сбережениями.

Все это говорит о масштабной перестройке экономической стратегии различных домохозяйств, а также неадекватности их модели расходов.