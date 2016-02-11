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Впервые за 18 лет расходы жителей России превысили доходы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Впервые за 18 лет расходы жителей России превысили доходы

11 февраля 2016, 09:15Экономика
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