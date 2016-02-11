Впервые за 18 лет расходы жителей России превысили доходы
11 февраля 2016, 09:15Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Последний раз такое было лишь в 1998 году.
Расходы жителей России в прошлом году превысили доходы впервые за долгое время. Об этом сказано в данных Росстата. Такой ситуации не было уже 18 лет.
Расход средств жителей в нашей стране упал на 4% (ниже 72%). Многие сократили покупки различных товаров по сравнению с позапрошлым годом. Также увеличилось количество депозитов со сбережениями.
Все это говорит о масштабной перестройке экономической стратегии различных домохозяйств, а также неадекватности их модели расходов.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей