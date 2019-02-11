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Кому достанется 21 млн? «Водоканал-НТ» ищет подрядчика на охрану объектов в Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Кому достанется 21 млн? «Водоканал-НТ» ищет подрядчика на охрану объектов в Тагиле

11 февраля, 16:39ЭкономикаЮлия СувороваФото: pixabay.com
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