Свердловская область поставила новый рекорд в производстве молока

Свердловская область занимает 6 место по России по объемам производства цельного молока и четвертое по объемам производства творога. В 2018 году в регионе произведено 736 тысяч тонн молока, что на 18 тысяч тонн больше показателей 2017 года.

Министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярёв заявил, что подобных результатов в производстве молочной продукции удалось достичь лишь 12 регионам РФ. По мнению министра, подобного результата свердловскому сельскому хозяйству удалось достичь благодаря качественным кормам, улучшению генетических качеств животных и применению современных технологий.

В целом, в 2018 году на молочной продукции регион заработал 82 млрд рублей.