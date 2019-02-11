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Цены на товары и услуги выросли на 1% в январе 2019 года в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Цены на товары и услуги выросли на 1% в январе 2019 года в Свердловской области

11 февраля, 18:02ЭкономикаФото: pixabay.com
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