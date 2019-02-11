Цены на товары и услуги выросли на 1% в январе 2019 года в Свердловской области
11 февраля, 18:02ЭкономикаФото: pixabay.com
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В январе 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года цены на товары и услуги в Свердловской области повысились на 1%.
Свердловскстат опубликовал данные о среднем индексе цен за первый месяц 2019 года. Индекс в январе 2019 составил 101%, что на 1% больше по сравнению с декабрем 2018 года.
Цена на продовольственные продукты увеличилась на 1,3%, на непродовольственные – на 0,7%. Стоимость услуг на Среднем Урале выросла на 1,1%, цена на спиртосодержащую продукцию – на 1,2%.
Таким образом, цены за год увеличились на 4,7% по сравнению с январем 2018 года.
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