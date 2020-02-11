На Урале строительная фирма задолжала работникам 35,5 миллиона рублей зарплаты

Надзорное ведомство установило, что за декабрь 2019 года не была выплачена заработная плата 783 штатным сотрудникам. В адрес гендиректора было вынесено представление об устранении нарушений, а также возбуждены административные дела в отношении юрица, а также ответственных лиц на предприятии — гендиректора по экономике и финансам и руководителя службы управления персоналом.