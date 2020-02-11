Принимающий «урановые хвосты» свердловский комбинат заявил о росте выручки

На комбинат завозят «урановые хвосты» из Европы. За прошедший год выручка предприятия выросла на 1,2 млрд рублей и превысила 23,5 млрд рублей. Из этой суммы 22,3 млрд рублей приходится на реализацию ядерной продукции.

В прошлом году на предприятие, которое расположено в Новоуральске, отправили 50 контейнеров с «урановыми хвостами».

Обедненный уран («урановые хвосты») из Германии в «Росатоме» называют ценным ресурсом, который они собираются перерабатывать, когда для этого появятся технологии. До этого момента остатки сырья будут складировать на территории предприятия.