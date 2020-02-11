В Екатеринбурге за 350 миллионов рублей на продажу выставили бывший детсад

На данном участке планировалось строительство двух высоток, однако местные жители выступили против застройки участка многоэтажными домами. В связи с этим Минстрой отклонил проект. Директор организаций «Сторинг» и «Инвестстройгрупп» Алексей Бусыгин, являющийся собственником земли в данном квартале, обратился в мэрию с просьбой о замене участка. Сейчас вопрос находится на обсуждении.