В Екатеринбурге за 350 миллионов рублей на продажу выставили бывший детсад
Сегодня, 14:25ЭкономикаФото: N1.RU
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На улице Ясная, 34а в Екатеринбурге на продажу за 350 миллионов рублей выставлено здание бывшего детского сада, а также земельный участок под ним. Объявление размещено на портале недвижимости N1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
На данном участке планировалось строительство двух высоток, однако местные жители выступили против застройки участка многоэтажными домами. В связи с этим Минстрой отклонил проект. Директор организаций «Сторинг» и «Инвестстройгрупп» Алексей Бусыгин, являющийся собственником земли в данном квартале, обратился в мэрию с просьбой о замене участка. Сейчас вопрос находится на обсуждении.
При этом в объявлении на портале недвижимости сказано, что участок под детсадом площадью 9,6 тысячи квадратных метра предназначен для строительства жилых домов.
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