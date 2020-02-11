В Екатеринбурге за 55 миллионов рублей продают квартиру со статуями собак
Сегодня, 10:12ЭкономикаФото: N1.RU
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В столице Урала на продажу выставлена квартира за 55 миллионов рублей, расположенная в доме на улице Шейнкмана. Объявление размещено на портале недвижимости N1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Площадь квартиры — 191 квадратный метр, интерьер украшен картинами с танцующими девушками и статуями собак.
Среди преимуществ называют охраняемую жилую зону, дворовую территорию без парковок, видеонаблюдение. В доме расположен фитес-центр, ресторан, спа-комплекс.
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Ранее в столице Урала на продажу выставили двухэтажный пентхаус, площадью 235 квадратных метров.
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