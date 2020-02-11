В Свердловской области зарегистрировались 4,5 тысячи самозанятых
Сегодня, 12:37ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
После введения в России нового налогового режима в Свердловской области в качестве самозанятых зарегистрировались 4,5 тысячи человек, сообщила региональный министр инвестиций и развития Виктория Казакова.
По ее словам, предприниматели получили возможность платить налог только с дохода, при этом процедура для самозанятых довольно проста, не нужно посещать налоговую, достаточно установить приложение «Мой налог».
Ставка для самозанятых составляет 4-6%. Эксперимент в Свердловской области стартовал с начала года. Потенциально ожидается регистрация в качестве самозанятых от 30 до 50 тысяч жителей региона.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей