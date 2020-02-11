Жители Свердловской области за год взяли ипотеку на 90 миллиардов рублей
Сегодня, 13:43ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В минувшем году в Свердловской области выдали 43,7 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 89,8 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба Уральского главного управления Центробанка.
Средняя ставка при этом составила 8,96% годовых. К сравнению, в 2018 году средний процент по ипотечному кредиту равнялся 9,07% в регионе и 9% в целом по стране. В прошлом году вырос спрос на ипотечные кредиты на долевое строительство — 31% в общем объеме. В денежном выражении это 27,9 миллиарда рублей. По этому показателю Средний Урал оказался на пятом месте по России. Больше всего кредитов на долевое строительство свердловчане оформили в декабре.
На 1 января 2020 года застройщики области заключили 32 кредитных договора с банками на сумму почти 20 млрд рублей. Мы надеемся, что это создаст хорошую базу для роста ипотеки в 2020 году,сообщил глава Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.
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