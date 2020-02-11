Жители Свердловской области за год взяли ипотеку на 90 миллиардов рублей

Средняя ставка при этом составила 8,96% годовых. К сравнению, в 2018 году средний процент по ипотечному кредиту равнялся 9,07% в регионе и 9% в целом по стране. В прошлом году вырос спрос на ипотечные кредиты на долевое строительство — 31% в общем объеме. В денежном выражении это 27,9 миллиарда рублей. По этому показателю Средний Урал оказался на пятом месте по России. Больше всего кредитов на долевое строительство свердловчане оформили в декабре.