На авиарейсы из Екатеринбурга по России авиакомпании получат 1,5 млрд рублей субсидий

Авиакомпании получат 1,5 миллиарда рублей субсидий в 2021 году на организацию авиарейсов из Екатеринбурга в города России.

Речь идет о субсидированных рейсах, пишет Znak со ссылкой на пресс-службу Кольцово. Из этой суммы 250 миллионов выделено из областного бюджета, остальные 1,2 миллиарда — из федерального. Поддержка осуществляется только посредством софинансирования с бюджетами других регионов. Свердловская область по числу таких рейсов занимает первое место в стране. В 2021 году планируются вылеты по 22 маршрутам. При этом субсидированы будут 19 перелетов их Екатеринбурга в Барнаул, Белгород, Братск, Ижевск, Калугу, Киров, Магнитогорск, Мурманск, Надым, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Омск, Салехард, Тамбов, Ульяновск, Уфу, Ханты-Мансийск, Чебоксары. Еще три рейса будут прибывать в Екатеринбург из Нижнего Новгорода, Саратова и Ростова-на-Дону.

