Российские аграрии останутся без поддержки

Вместе с тем, согласно сведениям источников «Коммерсанта», Минсельхоз сокращает субсидирование процентной ставки по новым льготным займам до 70% размера ключевой ставки Банка России. Ранее этот показатель составлял 80-100%. До конца текущей недели ведомство планирует опубликовать соответствующее постановление, сообщает Expert.ru.
Эксперты полагают, что появление новой схемы льгот стало следствием инфляции и других макроэкономических факторов. При этом оформление льготных займов будет доступно не всем сельхозпроизводителям, ведь банки могут значительно поднять проценты на фоне роста ключевой ставки ЦБ до 9,5%. Так, банковские ставки могут превзойти прошлогодние 5%.
Завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Плеханова Дмитрий Завьялов отметил, что коммерческие займы как минимум в 2,5-3 раза дороже льготных, поэтому себестоимость сельхозпроизводства может вырасти на 4-6%.
«При этом на повестке дня остается вопрос об ограничении роста цен на продукты, а это идет вразрез с очевидно растущими расходами сельхозпроизводителей», — подчеркнул эксперт.
Чересчур высокие риски в АПК банковские учреждения пытаются компенсировать с помощью высоких процентов, заявил доцент департамента мировых финансов Финансового университета при Правительстве РФ Лазарь Бадалов.
В свою очередь, ведущий аналитик по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Елизавета Уткина пояснила, что рост расходов аграриев на платежи по процентам может спровоцировать рост себестоимости продукции и, соответственно, цен на продукты питания.
«Кроме того, увеличение процентных расходов снизит размер свободных денег, которые могли быть направлены компаниями АПК на реализацию инвестиционных проектов, что негативно может сказаться на развитии отрасли», — отметила аналитик.
Также Елизавета Уткина считает, что условия предоставления действующих кредитов должны оставаться прежними, а возможность выдачи новых займов будет меняться в зависимости от фактических лимитов льготного кредитования. При этом даже в случае увеличения лимитов их может не хватить, и тогда предприятиям АПК придется брать кредиты по рыночным процентным ставкам, добавила эксперт.