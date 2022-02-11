Российские аграрии останутся без поддержки

Также Елизавета Уткина считает, что условия предоставления действующих кредитов должны оставаться прежними, а возможность выдачи новых займов будет меняться в зависимости от фактических лимитов льготного кредитования. При этом даже в случае увеличения лимитов их может не хватить, и тогда предприятиям АПК придется брать кредиты по рыночным процентным ставкам, добавила эксперт.