Мошенники обманывают тагильских предпринимателей: представляются работниками городской администрации

Отмечено, что мошенничеством занимаются представители Центра защиты прав потребителей «Содействие». Организация зарегистрирована в городе Краснодар.

Как оказалось, злоумышленники представляются работниками администрации Нижнего Тагила. Они предлагают частникам купить комплект нормативно-правовых актов для «Уголка потребителя».

В случае отказа приобретать подобного рода документы, мошенники грозятся нагрянуть в организацию с административной проверкой.

Стоимость данной услуги варьируется от 2-х до 2,5 тысяч рублей. Помимо этого, были случаи, когда лжеработники мэрии навязывали свои услуги владельцам магазинов и салонов красоты по телефону.

Специалисты из администрации города предупреждают тагильских бизнесменов о мошеннических действиях. Рекомендуют быть бдительными и попадаться на уловки злоумышленников.