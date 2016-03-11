Мошенники обманывают тагильских предпринимателей: представляются работниками городской администрации
В Нижнем Тагиле участились случаи, когда злоумышленники обманывают владельцев предприятий малого и среднего бизнеса. Данную информацию сообщает управление промышленной политики и развития предпринимательства администрации города.
Отмечено, что мошенничеством занимаются представители Центра защиты прав потребителей «Содействие». Организация зарегистрирована в городе Краснодар.
Как оказалось, злоумышленники представляются работниками администрации Нижнего Тагила. Они предлагают частникам купить комплект нормативно-правовых актов для «Уголка потребителя».
В случае отказа приобретать подобного рода документы, мошенники грозятся нагрянуть в организацию с административной проверкой.
Стоимость данной услуги варьируется от 2-х до 2,5 тысяч рублей. Помимо этого, были случаи, когда лжеработники мэрии навязывали свои услуги владельцам магазинов и салонов красоты по телефону.
Специалисты из администрации города предупреждают тагильских бизнесменов о мошеннических действиях. Рекомендуют быть бдительными и попадаться на уловки злоумышленников.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru