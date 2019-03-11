Более 660 млн рублей потратят на празднование 300-летия Екатеринбурга

300-летие Екатеринбург будет отмечать в 2023 году, уже сейчас начата подготовка к празднованию. На организацию праздника, проведение мероприятий и информационное сопровождение будет потрачено более 660 млн рублей.

В бюджет мероприятия заложен выпуск 6 книг и 6 фильмов о городе, что обойдется примерно в 121 млн рублей. К празднованию 300-летия запланирован выпуск сувенирной продукции, по предварительным оценкам, на это уйдет 24 млн рублей, в эту сумму также включен выпуск трехтомника об истории города.

Празднование Дня города обойдется в 191 млн рублей, в эту сумму включены праздничные мероприятия на различных площадках, в том числе с приглашением артистов всероссийского масштаба, салют, фестиваль оркестров, авиашоу и прочие развлекательные мероприятия.