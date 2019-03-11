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Более 660 млн рублей потратят на празднование 300-летия Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 660 млн рублей потратят на празднование 300-летия Екатеринбурга

Сегодня, 09:29ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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