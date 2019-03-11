Более 660 млн рублей потратят на празднование 300-летия Екатеринбурга
В Екатеринбурге анонсирована программа подготовки к празднованию 300-летия города, по предварительным подсчетам, юбилей обойдется столице Урала минимум в 660 млн рублей.
300-летие Екатеринбург будет отмечать в 2023 году, уже сейчас начата подготовка к празднованию. На организацию праздника, проведение мероприятий и информационное сопровождение будет потрачено более 660 млн рублей.
В бюджет мероприятия заложен выпуск 6 книг и 6 фильмов о городе, что обойдется примерно в 121 млн рублей. К празднованию 300-летия запланирован выпуск сувенирной продукции, по предварительным оценкам, на это уйдет 24 млн рублей, в эту сумму также включен выпуск трехтомника об истории города.
Празднование Дня города обойдется в 191 млн рублей, в эту сумму включены праздничные мероприятия на различных площадках, в том числе с приглашением артистов всероссийского масштаба, салют, фестиваль оркестров, авиашоу и прочие развлекательные мероприятия.
Помимо этого, Екатеринбург ждет съезд гостей из городов-побратимов, товарищеский футбольный матч, что обойдется городу в 35 млн рублей. Из бюджета региона на празднование юбилея Екатеринбурга выделят 302 млн рублей, городской бюджет опустеет на 263 млн рублей, еще 100 млн рублей выделят спонсоры, пишут «Вечерние Ведомости».