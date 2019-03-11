Куйвашев поручил обеспечить госзаказом госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле

Госзаказ даст возможность Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру в Нижнем Тагиле продолжить функционирование в прежнем режиме, пишет ZNAK .

Для нормального функционирования необходимо иметь госзаказ, дано поручение найти решение по этому поводу,сказал вице-губернатор Сергей Бидонько.