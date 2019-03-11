Куйвашев поручил обеспечить госзаказом госпиталь Тетюхина в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:25ЭкономикаФото: сайт Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра
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Губернатор Свердловской области поручил найти возможность обеспечения госзаказом госпиталя Тетюхина в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Госзаказ даст возможность Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру в Нижнем Тагиле продолжить функционирование в прежнем режиме, пишет ZNAK.
Для нормального функционирования необходимо иметь госзаказ, дано поручение найти решение по этому поводу,сказал вице-губернатор Сергей Бидонько.
Ранее сотрудники медицинского учреждения написали письмо губернатору с просьбой оказать им помощь. Госпиталю урезали квоты, из-за чего функционирование медучреждения оказалось под вопросом.
Свою поддержку тагильскому госпиталю предложил Минздрав Свердловской области.
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