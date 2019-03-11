Свердловская область заняла 24 место рейтинга по размеру зарплат учителей
Сегодня, 10:32ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Свердловская область заняла 24 место по размеру зарплат работников образования. В лидерах – Москва и Ямал.
В России составлен рейтинг регионов по размеру зарплат педагогов, больше всех зарабатывают учителя на Ямале, Чукотке и в столице России, там более половины педагогов получают зарплату выше 50 тысяч рублей.
Регионы Урала оказались в середине списка, так, Свердловская область расположилась на 24 месте, Тюменская область заняла 13 место рейтинга, на 31 месте оказалась Челябинская область. Меньше всех зарабатывают педагоги Зауралья. Так, в Курганской области лишь 2% педагогов имеют заработную плату более 50 тысяч рублей, а почти половина педагогов зарабатывают менее 15 тысяч рублей, сообщает РИА Рейтинг.
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