Аналитики предрекают наступление в России финансового кризиса

По данным аналитиков, уровень финансового стресса достиг 3,12 пункта при допустимом 2,5. При превышении 2,5 пункта экономика переходит в состояние кризиса. Эксперты АКРА подчеркивают, что на экономике сказались коронавирус и падение цен на нефть в результате прекращения сделки ОПЕК+.

При этом данный показатель не является основанием считать, что страна уже вошла в состояние кризиса. Но увеличение показателя финансового стресса сигнализирует о том, что риск негативных сценариев в экономике довольно велик.