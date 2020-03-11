Аналитики предрекают наступление в России финансового кризиса
Сегодня, 09:02ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Экономике России грозит финансовый кризис, сообщает РБК со ссылкой на Аналитическое кредитное рейтинговое агентство.
По данным аналитиков, уровень финансового стресса достиг 3,12 пункта при допустимом 2,5. При превышении 2,5 пункта экономика переходит в состояние кризиса. Эксперты АКРА подчеркивают, что на экономике сказались коронавирус и падение цен на нефть в результате прекращения сделки ОПЕК+.
При этом данный показатель не является основанием считать, что страна уже вошла в состояние кризиса. Но увеличение показателя финансового стресса сигнализирует о том, что риск негативных сценариев в экономике довольно велик.
Напомним, 9 марта цены на нефть упали на 31%, что привело к падению курса рубля по отношению к доллару США.
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