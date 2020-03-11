Имущество банкротящихся «Нижнетагильских тепловых сетей» выставили на торги

На аукционе представлены экскаватор ЕК-12 за 115,8 тысячи рублей, полуприцеп стоимостью 159 тысяч рублей, автомобильный кран за 154,2 тысячи рублей, автомобиль УАЗ за 109,6 тысячи рублей, Трактор стоимостью 273,3 тысячи рублей, насос за 112,1 тысячи рублей, а также три двигателя СД 6кВ по 300 тысяч рублей каждый. Общая сумма распродаваемого имущества — около 1,8 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет 5% от первоначальной стоимости продаваемого объекта.