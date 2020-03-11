Имущество банкротящихся «Нижнетагильских тепловых сетей» выставили на торги
Сегодня, 11 марта, внешний управляющий МУП «НТТС» Александра Звонарева объявила первый открытый аукцион по продаже имущества предприятия. Всего на торгах представлено девять объектов.
На аукционе представлены экскаватор ЕК-12 за 115,8 тысячи рублей, полуприцеп стоимостью 159 тысяч рублей, автомобильный кран за 154,2 тысячи рублей, автомобиль УАЗ за 109,6 тысячи рублей, Трактор стоимостью 273,3 тысячи рублей, насос за 112,1 тысячи рублей, а также три двигателя СД 6кВ по 300 тысяч рублей каждый. Общая сумма распродаваемого имущества — около 1,8 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет 5% от первоначальной стоимости продаваемого объекта.
Заявки на участие в аукционе начнут принимать 16 марта. Дата окончания подачи заявлений — 17 апреля. Торги пройдут на электронной площадке ООО «Ру-Трейд» 24 апреля.
Напомним, ранее Александра Звонарева обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением об оспаривании сделок НТТС. Внешний управляющий назвала незаконной сделку по изъятию имущества предприятия администрацией Нижнего Тагила на сумму 131,9 миллиона рублей. В числе присвоенных объектов указаны здания, автомобили, сети газопровода и другое. Согласно постановлениям администрации, часть имущества была продана.
21 февраля мэрия Нижнего Тагила выпустила постановление, по которому НТТС передается 424 метра теплоснабжения взамен изъятого ранее имущества.