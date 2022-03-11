10 топ-менеджеров ЕВРАЗа подали в отставку после введения санкций

Холдинг обеспокоен тем, что происходит на Украине на данный момент и надеется, что в ближайшем будущем все разрешится. В сообщении также отмечается, что из-за новых санкций и приостановления торгов акциями компании все неисполнительные директора немедленно ушли в отставку.
В частности, это совладельцы компании Александр Абрамов (председатель совета) и Александр Фролов, а также Александр Изосимов, Дебора Гаджен, Юджин Швидлер, Юджин Тененбаум, Карл Грубер, Мария Гордон, сэр Майкл Пит и Стивен Оделл.
Гендиректор компании Алексей Иванов будет продолжать работать в качестве директора. Также в заявлении сказано, что ожидаются разъяснения от управления по осуществлению финансовых санкций Соединенного Королевства (OFSI).
Напомним, в отношении акционера ЕВРАЗа Романа Абрамовича введены санкции еще 10 марта. Однако в самом холдинге заявили, что это не должно повлиять на работу предприятий, так как он не является главным акционером.
Напомним, в Свердловской области работают два предприятия холдинга — это Нижнетагильский металлургический комбинат и Качканарский горно-обогатительный комбинат.