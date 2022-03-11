Контролировать рост цен в Свердловской области будет специальный оперштаб

Контролировать рост цен в Свердловской области будет специальный оперштаб
Контролировать рост цен в Свердловской области будет специальный оперштаб
Сегодня, 11:35ЭкономикаФото: 1MI
Новый оперативный штаб, который будет следить за изменением стоимости товаров и сглаживать негативные последствия санкций, появился в Свердловской области. В него вошли 38 человек. Среди них представители региона, муниципалитетов и федеральные структуры.

В частности, в список вошли заместители губернатора, руководители отраслевых министерств, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области Дмитрий Шалабодов, начальник Уральского главного управления Центрального банка России Рустэм Марданов, руководитель управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области Сергей Логинов, уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Елена Артюх и другие. Возглавляет оперштаб Евгений Куйвашев.

Новое ведомство будет заниматься мониторингом экономической ситуации, разрабатывать меры поддержки предприятий и организаций, оказывающих влияние на социально экономическое развитие региона.

Куйвашев ранее подчеркивал, что правительство должно жестко реагировать на любое безосновательное повышение цен. А на собрании Союза промышленников и предпринимателей он призвал к локализации и импортозамещению.

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Цены
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