Об отсутствии условий для дефолта в России заявил Дмитрий Песков

По его словам, на данный момент как таковых условий для дефолта нет. Его не произойдет, если такие условия не будут созданы искусственно.
Между тем, международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C». Это означает, что в компании считают риск дефолта высоким. Кроме того о возможном дефолте в России из-за введенных санкций иностранных государств сообщила директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет ТАСС.
Напомним, европейские страны ввели запрет на операции с резервами ЦБ РФ и перестали принимать денежные переводы в валюте. В связи с этим депутат Госдумы Михаил Делягин выступил с инициативой закрыть рейтинговые агентства в России.