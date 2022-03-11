Сахар, помидоры и бананы сильнее всего подорожали за неделю в Свердловской области

Сахар, помидоры и бананы сильнее всего подорожали за неделю в Свердловской области
Сахар, помидоры и бананы сильнее всего подорожали за неделю в Свердловской области
Сегодня, 10:57ЭкономикаФото: 1MI
Стоимость сахара, помидоров и бананов сильнее всего взлетела в Свердловской области за неделю с 25 февраля по 4 марта 2022 года.

Цена на сахар увеличилась на 6% до 60,48 рубля. Прибавили капуста и морковь. Их стоимость возросла на 4%. Средняя цена достигла 64,75 рубля и 50,43 рубля соответственно.

Однако сильнее всего за неделю подорожали помидоры на 11% до 212,68 рубля и бананы на 7,68% до 103,37 рубля.

Килограмм маргарина подорожал на 1,62% до 192,82 рубля. Стоимость детских смесей и питания увеличилась в среднем на 2% до 965,70 и 558,17 рубля за килограмм соответственно.

Наблюдается и увеличение цены на молоко. За один литр 2,5-3,2% жирности пастеризованного продукта просят в среднем 60,11 рубля. Это на 1,13% выше, чем неделей ранее. Непастеризованное молоко также подорожало на 1,18% до 99 рублей.

Хлеб вырос на 1,64% до 76,45 рубля за один килограмм. На 1,24% подорожала гречневая крупа до 135,34 рубля.

На 3% дороже стали яблоки. Их средняя цена достигла 105,02 рубля.

Напомним, торговыми сетями Свердловской области введены ограничения на продажу товаров в одни руки. Объясняется такое решение спекуляцией. Например, в «Магните» ограничена продажа сырков, газировки и пельменей. То же самое касается и продуктов первой необходимости. В магазинах наблюдается ажиотаж. В частности, свердловчане жалуются на отсутствие сахара.

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