Стоимость квадратного метра жилья подорожала за год на 30% в Нижнем Тагиле

На 30% увеличилась стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках за год.

На 1 квартал 2022 года цена составила 65,6 тысячи рублей. При этом на 1 квартал 2021 года стоимость одного квадратного метра составляла 50,3 тысячи рублей. На 2 квартал 2021 года эта сумма достигла 52,8 тысячи рублей, а на 3 квартал — 54,5 тысячи.

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