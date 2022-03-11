Треть доли продает ТЦ «Александровский пассаж» в Нижнем Тагиле

Треть доли продает ТЦ «Александровский пассаж» в Нижнем Тагиле
Треть доли продает ТЦ «Александровский пассаж» в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:03ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Торговый центр «Александровский пассаж», расположенный в Нижнем Тагиле, решил продать 30% доли в ООО. Об этом сказано в аукционной документации площадки «Югра».

Начальная стоимость объекта составляет 34,2 миллиона рублей. Торги планируется провести 21 марта 2022 года. Победителем будет признан покупатель, предложивший максимальную цену.

В частности, продается доля одного из совладельцев ТЦ Вадима Батарева. На данный момент она находится в обременении и залогодержателем является ПАО «Сбербанк». В отношении самого Батарева проводится процедура банкротства.

«Александровский пассаж» построен в 2002 году. Он располагается на улице Ленина, 22. Общая площадь здания составляет 9,5 тысячи квадратных метров. Площади арендуются как крупными федеральными сетями, так и небольшими компаниями.

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