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4,4 миллиона рублей будет выделено на обновление автобазы мэрии Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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4,4 миллиона рублей будет выделено на обновление автобазы мэрии Екатеринбурга

11 апреля 2017, 08:10Экономика
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