4,4 миллиона рублей будет выделено на обновление автобазы мэрии Екатеринбурга
11 апреля 2017, 08:10Экономика
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Накануне на сайте госзакупок был опубликован заказ на покупку трех автомобилей. На эту сделку мэрия столицы Урала готова потратить 4,4 миллиона рублей.
Так, каждая из машин будет стоить 1,46 миллиона рублей. Заказчик конкурса – автобаза администрации Екатеринбурга, пишет Политсовет.
О марке автомобилей в документации госзакупки нет ни слова. Однако есть подробное описание характеристик. Серебристые машины с кузовом «седан» должны быть выпущены в 2017 году и не иметь пробега. Также у них должна быть шестиступенчатая автоматическая коробка передач, а максимальная развиваемая скорость – 210 км/ч.
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