4,4 миллиона рублей будет выделено на обновление автобазы мэрии Екатеринбурга

О марке автомобилей в документации госзакупки нет ни слова. Однако есть подробное описание характеристик. Серебристые машины с кузовом «седан» должны быть выпущены в 2017 году и не иметь пробега. Также у них должна быть шестиступенчатая автоматическая коробка передач, а максимальная развиваемая скорость – 210 км/ч.