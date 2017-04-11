Более 22 млн рублей потратит Свердловская область на участие в «ЭКСПО – 2017» в Китае и Казахстане
11 апреля 2017, 11:10Экономика
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Власти Свердловской области готовы потратить более 22 млн руб. на участие в выставках «ЭКСПО – 2017» в Китае и Казахстане.
Сюжеты: Екатеринбург
На сайте госзакупок уже появилась информация о размешенном тендере на поиск подрядчика для организации мероприятия.
Как сообщает ZNAK, для организации мероприятия в Харбине, подрядчику придется подготовить стенд площадью 48 кв. м. для демонстрации продукции, оснащенный ноутбуками и плазменными панелями. В Астане подрядчик также должен организовать стенд и сопроводить мероприятие.
В обоих случаях в смету включен перелет и проживание представителя заказчика. А также кейтеринговое сопровождение стендов.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей