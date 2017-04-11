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Более 22 млн рублей потратит Свердловская область на участие в «ЭКСПО – 2017» в Китае и Казахстане
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 22 млн рублей потратит Свердловская область на участие в «ЭКСПО – 2017» в Китае и Казахстане

11 апреля 2017, 11:10Экономика
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