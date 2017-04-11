Более 22 млн рублей потратит Свердловская область на участие в «ЭКСПО – 2017» в Китае и Казахстане

На сайте госзакупок уже появилась информация о размешенном тендере на поиск подрядчика для организации мероприятия.

Как сообщает ZNAK, для организации мероприятия в Харбине, подрядчику придется подготовить стенд площадью 48 кв. м. для демонстрации продукции, оснащенный ноутбуками и плазменными панелями. В Астане подрядчик также должен организовать стенд и сопроводить мероприятие.

В обоих случаях в смету включен перелет и проживание представителя заказчика. А также кейтеринговое сопровождение стендов.